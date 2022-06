Sport in tv oggi (giovedì 2 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 2 giugno 2022) oggi giovedì 2 giugno ci aspetta una giornata ricca di Sport. Spazio alle semifinali femminili del Roland Garros, Martina Trevisan affronterà la statunitense Coco Gauff per un posto nell’atto conclusivo. Iniziano i tornei di golf della settimana, ci sarà da divertirsi con il Giro dell’Appennino per il ciclismo, l’Italia affronterà il Belgio nella Nations League di volley femminile. Proseguono gli Europei di trampolino elastico e di sollevamento pesi, da seguire la Champions League di pallanuoto con Pro Recco e Brescia a caccia delle semifinali. Da non perdere la prima giornata del Rally di Sardegna, poi una ricca serata con la Nations League di calcio e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022)ci aspetta una giornata ricca di. Spazio alle semifinali femminili del Roland Garros, Martina Trevisan affronterà la statunitense Coco Gauff per un posto nell’atto conclusivo. Iniziano i tornei di golf della settimana, ci sarà da divertirsi con il Giro dell’Appennino per il ciclismo, l’Italia affronterà il Belgio nella Nations League di volley femminile. Proseguono gli Europei di trampolino elastico e di sollevamento pesi, da seguire la Champions League di pallanuoto con Pro Recco e Brescia a caccia delle semifinali. Da non perdere la prima giornata del Rally di Sardegna, poi una ricca serata con la Nations League di calcio e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti glidegli...

Advertising

zazoomblog : Sport in tv oggi (giovedì 2 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - #Sport #(gio… - ParliamoDiNews : Softball serie A1, oggi i recuperi di Saronno e Rheavendors Caronno | Il Groane #InoxTeamSaronno… - PianetaMilan : #Primapagina @CorSport: '@Azzurri, non ci siamo' - #ItaliaArgentina #Nazionale #Azzurri #Italia #VivoAzzurro - PianetaMilan : #Primapagina @Gazzetta_it: '#Cardinale: '@acmilan, ti porto alle stelle'' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - TuttoQuaNews : RT @IlGroane: Softball serie A1, oggi i recuperi di Saronno e Rheavendors Caronno -