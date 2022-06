Cingolani “Con tetto al gas e fonti pulite i prezzi dell’energia scenderanno”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 2 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Con ilal gas eanche i”. Così in un’intervista al Corriere della Sera il ministro della Transizione Ecologica, Roberto.“La cosa che non si è capita – aggiunge – è che per la prima volta l’Italia sta giocando una partita che riguarda noi e l’Europa. E che non è semplicemente, o non solo, intervenire sulla speculazione sui, ma mettere le basi per cambiare il sistema di forniture e quindi garantire la sicurezza energetica del Paese incentrato in buona parte surinnovabili”.“Abbiamo fatto molte cose – sottolinea il ministro -. La prima il decreto semplificazioni dell’autunno scorso e quelli successivi di quest’anno che hanno iniziato a ...