(Di giovedì 2 giugno 2022) LORETO - Si sono riaccese le braci nella cucina del ristoranteche ieri ha riaperto le porte della storica sede di via Buffolareccia in una veste completamente rinnovata. Un nuovo inizio per ...

Un nuovo inizio per il ristorante fondato nel 1959 da Isidori ed entrato nel firmamento della ristorazione gourmet italiana con il nipote e chef stellato Errico Recanati. La dimensione Andreina torna dopo il restyling, lo chef Recanati: «Non è stato semplice rinnovare questo luogo» LORETO - Si sono riaccese le braci nella cucina del ristorante Andreina che ieri ha riaperto le porte della storica sede di via Buffolareccia in una veste completamente rinnovata. Un ... Chef Errico Recanati torna alle sue braci, accogliendo gli ospiti in uno scenario rinnovato e dove l'immutato è rappresentato dal fuoco e da dallo spirito familiare ...