Tananai | ecco la scaletta dei suoi concerti

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo il successo del tour nei club completamente sold out tenutosi a maggio,riparte in tournée da giugno a settembre nei principali festival della Penisola., di seguito, ladei: calendario tour estivo Giovedì 2 giugno 2022 – Livorno @ Straborgo Venerdì 3 giugno 2022 – Cremona @ Tanta Robba Festival () Martedì 21 giugno 2022 – Bologna @ Oltre Festival Venerdì 1° luglio 2022 – Genova @ Goa Boa Preview Sabato 9 luglio 2022 – Caorle (VE) @ SuoniCaorle Venerdì 15 luglio 2022 – L’aquila @ Pinewood Festival Sabato 16 luglio 2022 – Alba (CN) @ Collisioni Festival Venerdì 22 luglio 2022 – Marina di Camerota (SA) @ Meeting del Mare XXVI edizione Mercoledì 27 luglio 2022 – Igea Marina (RN) – ...

Advertising

fvcksocietyi : RT @italyaustralia: stavo ascoltando 'sesso occasionale' di tananai e ho pensato a quanto il testo si potesse adattare alla Formula 1. QU… - scopasso : RT @italyaustralia: stavo ascoltando 'sesso occasionale' di tananai e ho pensato a quanto il testo si potesse adattare alla Formula 1. QU… - _woman_god : RT @italyaustralia: stavo ascoltando 'sesso occasionale' di tananai e ho pensato a quanto il testo si potesse adattare alla Formula 1. QU… - youaremuggles : RT @italyaustralia: stavo ascoltando 'sesso occasionale' di tananai e ho pensato a quanto il testo si potesse adattare alla Formula 1. QU… - kimiraikkomeme : RT @italyaustralia: stavo ascoltando 'sesso occasionale' di tananai e ho pensato a quanto il testo si potesse adattare alla Formula 1. QU… -

ZON

l'elenco per date dei concerti in Sicilia: GIUGNO 01.06 Shade, Arenile Marina di Modica 11/12. Piccolo Parco Urbano Bagheria 19.08 La Traviata, Teatro Antico Taormina 19.08, Anfiteatro ...Il noto cantante Fedez ha fatto un inaspettato spoiler che riguarda la sua nuova canzone, la reazione diè stata immediata:quanto accaduto. Argomenti trattati Fedez e lo spoiler sulla sua nuova canzone:cosa ha rivelato su 'La Dolce Vita' Lo spoiler di Fedez su 'La Dolce Vita' e la ... Tananai: ecco la scaletta dei suoi concerti Dopo il successo del tour nei club completamente sold out tenutosi a maggio, Tananai riparte in tournée da giugno a settembre nei principali festival ...Il noto cantante Fedez ha fatto un inaspettato spoiler che riguarda la sua nuova canzone, la reazione di Tananai è stata immediata: ecco quanto accaduto.