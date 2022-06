Recale, confronto tra i candidati sindaci: accordo per mercoledì 8 giugno (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRecale (Ce) – Berto Rossi ed Andrea Mastroianni, componenti della delegazione della lista numero 1 “sìAmo Recale”, che sostiene il candidato sindaco Raffaele Porfidia, hanno incontrato nella serata di ieri, Martedì 31 Maggio, una rappresentanza della lista numero 2 in lizza per le prossime elezioni di Domenica 12 giugno, formata da Angelo Racioppoli, Antimo Argenziano, Giuseppe Lasco, Claudio Lombardi ed Alessandro Musone. Le due parti hanno stabilito che il confronto si terrà nella serata di mercoledì 8 giugno in Piazza Vestini, davanti al Municipio. A moderare l’incontro sarà il professore Giovanni Spalice, preside dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, figura super partes, capace di garantire la massima imparzialità. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Berto Rossi ed Andrea Mastroianni, componenti della delegazione della lista numero 1 “sìAmo”, che sostiene il candidato sindaco Raffaele Porfidia, hanno incontrato nella serata di ieri, Martedì 31 Maggio, una rappresentanza della lista numero 2 in lizza per le prossime elezioni di Domenica 12, formata da Angelo Racioppoli, Antimo Argenziano, Giuseppe Lasco, Claudio Lombardi ed Alessandro Musone. Le due parti hanno stabilito che ilsi terrà nella serata diin Piazza Vestini, davanti al Municipio. A moderare l’incontro sarà il professore Giovanni Spalice, preside dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, figura super partes, capace di garantire la massima imparzialità. L'articolo proviene da ...

