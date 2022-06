Nations League, Portogallo: botta in allenamento per Leao ma con la Spagna ci sarà (Di mercoledì 1 giugno 2022) Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese A Bola, Rafael Leao verrà convocato dal tecnico del Portogallo Fernando Santos, per la partita di Nations League contro la Spagna. L’attaccante del Milan sarà a disposizione nonostante una botta ricevuta in allenamento negli scorsi giorni, che lo ha costretto ad allenarsi a parte. L’unico assente per il match sarà Vitinha, positivo al Covid-19. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese A Bola, Rafaelverrà convocato dal tecnico delFernando Santos, per la partita dicontro la. L’attaccante del Milana disposizione nonostante unaricevuta innegli scorsi giorni, che lo ha costretto ad allenarsi a parte. L’unico assente per il matchVitinha, positivo al Covid-19. SportFace.

