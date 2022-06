'Chiellini vola in Mls: in settimana la firma con i Los Angeles FC' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo l'addio alla Juventus , la carriera di Giorgio Chiellini proseguirà negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da 'Espn' l'ex capitano dei bianconeri ha infatti trovato l'accordo con i Los ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo l'addio alla Juventus , la carriera di Giorgioproseguirà negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da 'Espn' l'ex capitano dei bianconeri ha infatti trovato l'accordo con i Los ...

