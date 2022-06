Asl Rm 5, al via open day per campagna screening citologico (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma – “Prevenire per vivere meglio”, questo lo slogan della campagna di screening citologico della Asl Roma 5 in occasione degli open Day previsti nel mese di giugno nei Consultori familiari aziendali. “Identificare precocemente le lesioni della cervice uterina consente il loro trattamento tempestivo ed efficace”. L’Invito è aperto a tutte le donne tra i 25 e i 64 anni per fare il Pap test e l’Hpv test. Possono utilizzare il servizio tutti gli assistiti della Regione Lazio, compresi gli stranieri possessori di codice STP o ENI (stranieri temporaneamente presenti), nelle fasce di età indicate. L’accesso è libero e gratuito. DATE open DAY – DALLE 9:00 ALLE 13:00 04/06 – Consultorio Monterotondo Via dell’Aeronautica, 53/b 04/06 – Consultorio Tivoli Piazza Massimo, 1 04/06 – Consultorio Guidonia Via dei ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma – “Prevenire per vivere meglio”, questo lo slogan delladidella Asl Roma 5 in occasione degliDay previsti nel mese di giugno nei Consultori familiari aziendali. “Identificare precocemente le lesioni della cervice uterina consente il loro trattamento tempestivo ed efficace”. L’Invito è aperto a tutte le donne tra i 25 e i 64 anni per fare il Pap test e l’Hpv test. Possono utilizzare il servizio tutti gli assistiti della Regione Lazio, compresi gli stranieri possessori di codice STP o ENI (stranieri temporaneamente presenti), nelle fasce di età indicate. L’accesso è libero e gratuito. DATEDAY – DALLE 9:00 ALLE 13:00 04/06 – Consultorio Monterotondo Via dell’Aeronautica, 53/b 04/06 – Consultorio Tivoli Piazza Massimo, 1 04/06 – Consultorio Guidonia Via dei ...

