A Severodonetsk è anche una guerra di parole | ' E' nostra' ' No | resistiamo'

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo giorni di assedio nella città, considerate decisiva da Mosca per la conquista del Donbass, oggiKiev ha confermato che il 70% della di questo territorio è in mano russa. Ma i soldati ...

Dopo giorni di assedio nella città, considerate decisiva da Mosca per la conquista del Donbass, oggiKiev ha confermato che il 70% della di questo territorio è in mano russa. Ma i soldati ucraini continuano comunque a combattereè in questi giorni l'obiettivo principale dell'attacco russo poichè rappresenta un ... "Sento qui e là in altri Paesi, questo potrebbe riuscire, cosi potrebbefunzionare...", ha ...Dopo giorni di assedio nella città, considerate decisiva da Mosca per la conquista del Donbass, oggi anche Kiev ha confermato che il 70% della di questo territorio è in mano russa. Ma i soldati ...Anche il patriarca Kirill nella black list Ue ... Giornalista francese ucciso a Severodonetsk. Frederic Leclerc-Imhoff, reporter francese, è stato ucciso dalle schegge delle granate lanciate nella ...