Ultime Notizie Roma del 31-05-2022 ore 08 | 10

(Di martedì 31 maggio 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio 3 civili sono morti al 36 sono rimaste ferite in un attacco missilistico durante la notte a sloviansk nella regione orientale dell’ Ucraina di donex lo riferisce il capo dell’amministrazione militare regionale elenco ricordavo da un Ford almeno 3 persone sono state uccise se sono rimaste ferite in un attacco missilistico dei russi su storia nella notte una scuola Almeno 7 grattacieli sono stati danneggiati al momento Sono in corso le operazioni di soccorso ha dichiarato questa attacco aereo è un altro crimine delle forze di occupazione russa sulla nostra terra le sue Vittime sono civili ripeto ancora una volta che non ci giochi sicuri nella regione di Donetsk quindi invito gli presidente evacuare per salvarsi la vita Putin sta conducendo una guerra per ...