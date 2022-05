(Di martedì 31 maggio 2022) Prende il via dal prossimo 12 giugno l'orario estivo diche punta ad andare "oltre il viaggio in treno" con collegamenti sempre più integrati con altri mezzi di trasporto, per raggiungere ...

Pubblicità

Martina95190659 : RT @AntonioBorrini: Un breve racconto di un controllo alla stazione di Napoli. Addetta Trenitalia: 'Mi mostra la mascherina?' Io: 'Il bigl… - lillidamicis : - tornano i link per Trulli, Salento, Grotte di Castellana, Vieste, le spiagge di Monopoli e Capitolo, San Giovanni… - fabriziox23 : RT @AntonioBorrini: Un breve racconto di un controllo alla stazione di Napoli. Addetta Trenitalia: 'Mi mostra la mascherina?' Io: 'Il bigl… - fisco24_info : Trenitalia: più treni per l'estate, 240 Frecce e 6.800 Regionali: Corradi, viaggio 'oltre il treno', più integrato… - Cla___________ : RT @AntonioBorrini: Un breve racconto di un controllo alla stazione di Napoli. Addetta Trenitalia: 'Mi mostra la mascherina?' Io: 'Il bigl… -

Agenzia ANSA

Prende il via dal prossimo 12 giugno l'orario estivo diche punta ad andare "oltre il viaggio in treno" con collegamenti sempreintegrati con altri mezzi di trasporto, per raggiungere le mete turistiche, compresi i borghipiccoli. A ......la scelta del treno anche coniugandolo in maniera efficace con altri mezzi di trasporto quando necessari a raggiungere le mete finaliamate dai nostri clienti. Un obiettivo chesi pone ... Trenitalia: più treni per l'estate, 240 Frecce e 6.800 Regionali - Economia