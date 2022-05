Toni De Marchi | addio a un giornalista allergico al potere e ai privilegi Dagli scoop su Ustica all’ultima notizia pubblicata sul Fatto

(Di martedì 31 maggio 2022) L’ultimal’ha data un paio di mesi fa sulle pagine del. E il modo in cui l’ha trovata dice quasi tutto diDe, ilscomparso lunedì all’età di 71 anni. Ecco: che uno degli aerei che trasportano le più alte cariche dello Stato fosse stato intitolato a Italo Balbo, Delo ha appreso leggendo una didascalia a pagina 16 del numero di marzo di Jp4, il mensile di aeronautica che faceva parte delle sue letture abituali. Le armi, la Difesa e idei militari sono stati il motore del suo lavoro giornalistico finanni in cui, su Rinascita, portò a casa losue sui tracciati radar di Poggio Ballone (Grosseto) che rivelavano un affollamento di aerei e caccia ...

Pubblicità

mattinodipadova : Addio a Toni De Marchi, il giornalista che lanciò le web news - SoniaLaVera : RT @CorriereAlpi: Addio a Toni De Marchi, il giornalista che lanciò le web news - il_piccolo : Addio a Toni De Marchi, il giornalista che lanciò le web news - LaStampa : Addio a Toni De Marchi, il giornalista che lanciò le web news - SoniaLaVera : RT @messveneto: Addio a Toni De Marchi, il giornalista che lanciò le web news: Veneziano, è morto a 71 anni. Lavorò a Paese Sera e all’Unit… -

L'HuffPost

Con il suo packaging colorato che ricorda una caramella, neidel viola ametista e dell'azzurro ... Alcunipotrebbero essere esclusi, per dettagli e condizioni visitare il sito sephora.it *** ...Berretti, T - shirt, felpe e guanti da gara richiamano idella vettura stessa. Chopard x 1000 ... presidente di Chopard, che ha spinto la maison a diventare uno dei primiorologieri ad ... Addio Toni De Marchi, giornalista e amico, pioniere delle web news in Italia Lo ricordiamo nel modo migliore. Scrivendo Toni De Marchi, giornalista, amico, collega, pioniere delle web news in Italia, maestro di tante stagiste e stagisti ai quali ha insegnato a comprendere il ...