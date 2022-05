Pubblicità

...di Polizia economico - finanziaria sono state avviate dopo la segnalazione arrivate dal Comune di Palermo sulla banca dati "Sige Fluendo" utilizzata per la gestione dei pagamenti dei tributi die ......di Polizia economico - finanziaria sono state avviate dopo la segnalazione arrivate dal Comune di Palermo sulla banca dati "Sige Fluendo" utilizzata per la gestione dei pagamenti dei tributi die ... Tagliava Imu e Tari a parenti, sospeso dipendente comunale - Cronaca L'uomo, indagato per frode informatica e accesso abusivo al sistema informatico, avrebbe registrato pagamenti di Imu o Tari non avvenuti o riduceva gli importi dovuti senza giustificazioni documentali ...Avrebbe registrato pagamenti di Imu o Tari non avvenuti o riduceva gli importi dovuti senza giustificazioni documentali a familiari e amici, procurando un mancato incasso di circa 16mila euro. (ANSA) ...