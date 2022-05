Pubblicità

petergomezblog : Guerra in Ucraina, la diretta – Borrell (Ue): “Decidere sul petrolio”. I russi avanzano verso il centro di Severodo… - iconanews : 'Russi avanzano a Severodonetsk, parte sotto loro controllo' - CordioliMirco : RT @HuffPostItalia: I russi avanzano ancora verso Severodonetsk. Obiettivi chiave sono Kramatorsk e la M04 Dnipro-Donetsk - lanuovaBQ : #Ucraina, i russi avanzano nel #Donbass. E avvisano gli #USA »?? - Rojname_com : I russi avanzano ancora verso Severodonetsk. Obiettivi chiave sono Kramatorsk e la M04 Dnipro-Donetsk - HuffPost It… -

Gaidai ha poi indicato che istanno ora pianificando un'operazione militare per ripulire l'area intorno a Severodonetsk. .I soldatihanno fatto piazza pulita dell'opposizione armata ecoperti dal fuoco di fila. Il soldato viene investito da una granata, forse inesplosa. La afferra e la rilancia indietro. ...L'esercito russo è avanzato più in profondità nella città ucraina orientale di Severodonetsk, i combattimenti sono in corso strada per strada. Lo rende noto il capo dell'amministrazione militare regio ...Pesanti bombardamenti nel Donbass interrompono l'evacuazione dei civili. Raggiunto accordo Ue sull'embargo al petrolio, esenti Ungheria, Repubblica ...