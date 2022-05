Guerra in Ucraina, attacchi continui su Severodonetsk: diverse colonne di fumo si alzano dalla città – Video (Di martedì 31 maggio 2022) Continuano i bombardamenti sulla città di Severodonetsk, così come continua a salire il numero delle vittime civili. Tra questi, un giornalista francese, Frédéric Leclerc-Imhoff- cronista del canale francese Bfm-tv – che è stato ucciso durante un attacco russo che ha colpito un veicolo che stava evacuando dei cittadini vicino alla città dell’Ucraina orientale. La foto del suo accredito stampa, rilasciato dal ministero della Difesa ucraino, è stata pubblicata da diversi utenti social. Intanto, il presidente Zelensky – nel suo ultimo discorso Video – ha garantito che Kiev “farà di tutto per contenere l’attacco russo a Severodonetsk”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Continuano i bombardamenti sulladi, così come continua a salire il numero delle vittime civili. Tra questi, un giornalista francese, Frédéric Leclerc-Imhoff- cronista del canale francese Bfm-tv – che è stato ucciso durante un attacco russo che ha colpito un veicolo che stava evacuando dei cittadini vicino alladell’orientale. La foto del suo accredito stampa, rilasciato dal ministero della Difesa ucraino, è stata pubblicata da diversi utenti social. Intanto, il presidente Zelensky – nel suo ultimo discorso– ha garantito che Kiev “farà di tutto per contenere l’attacco russo a”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

