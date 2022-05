Aggiornamento Microsoft Windows 11: bug nell’ultimo pacchetto (Di martedì 31 maggio 2022) È stato recentemente rilasciato un altro Aggiornamento Microsoft Windows 11. A quanto pare sta causando problemi su diversi dispositivi Microsoft ha recentemente rilasciato un altro pacchetto cumulativo opzionale, un Aggiornamento Microsoft Windows 11 per tutti i dispositivi che utilizzano l’ultima versione del sistema operativo più diffuso al mondo. A quanto pare sta già causando alcuni problemi sui dispositivi in ??cui viene installato, e non è una novità per la multinazionale di Redmond. Il bug nel pacchetto KB5014019 Nello specifico, sembra che i dispositivi in ??cui è distribuito l’Aggiornamento cumulativo KB5014019 stiano riscontrando un problema di compatibilità con particolari prodotti della multinazionale ... Leggi su tuttotek (Di martedì 31 maggio 2022) È stato recentemente rilasciato un altro11. A quanto pare sta causando problemi su diversi dispositiviha recentemente rilasciato un altrocumulativo opzionale, un11 per tutti i dispositivi che utilizzano l’ultima versione del sistema operativo più diffuso al mondo. A quanto pare sta già causando alcuni problemi sui dispositivi in ??cui viene installato, e non è una novità per la multinazionale di Redmond. Il bug nelKB5014019 Nello specifico, sembra che i dispositivi in ??cui è distribuito l’cumulativo KB5014019 stiano riscontrando un problema di compatibilità con particolari prodotti della multinazionale ...

