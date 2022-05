Pisa-Monza 3-4 dts: gol e highlights (Di lunedì 30 maggio 2022) Una partita pazza in cui al Pisa non è bastato un avvio fiammeggiante e un pareggio segnato all’ultimo minuto. Leggi su ultimouomo (Di lunedì 30 maggio 2022) Una partita pazza in cui alnon è bastato un avvio fiammeggiante e un pareggio segnato all’ultimo minuto.

Advertising

stanzaselvaggia : Il Pisa segna al novantesimo contro il Monza e Berlusconi dorme in tribuna. #pisamonza - Agenzia_Ansa : Monza, storica promozione: è la prima volta in Serie A. In città il boato dei tifosi. Finali dei play off, il club… - matteosalvinimi : Benvenuto al Monza, per la prima volta nella storia in Serie A! E onore al Pisa, che ha lottato fino all’ultimo. #PisaMonza - Dondolino72 : RT @lUltimoUomo: Tanti colpi di scena ma la squadra di Berlusconi e Galliani è in Serie A. (Contiene un pisolino del Presidente). https://t… - alejogallotti : RT @Corriere: Monza batte Pisa e per la prima volta nella storia conquista la Serie A. La gioia di Berlusconi -