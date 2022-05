Napoli, doppio colpo dal Genoa (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Napoli guarda con insistenza ed interesse in casa Genoa per provare a rinforzare il proprio reparto difensivo in vista della prossima stagione.... Leggi su calciomercato (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilguarda con insistenza ed interesse in casaper provare a rinforzare il proprio reparto difensivo in vista della prossima stagione....

Advertising

razzano_luigi : @MaQualeFrizione Attualmente van Dijk prende 9 milioni di euro, quindi per KK l'offerta congrua sarebbe quella. Na… - giantliberaria : RT @giannimontieri: Doppio 'Ampi margini' in Campania 7 giugno a Giugliano 9 giugno a Napoli - giannimontieri : Doppio 'Ampi margini' in Campania 7 giugno a Giugliano 9 giugno a Napoli - luigimendola10 : RT @FabrizioFERRARl: In tanti stanno scrivendo che #Ancelotti ha vinto 6 #Champions (4+2) il doppio dell'#Inter (3) e il triplo della #Juve… - simodihno10 : RT @FabrizioFERRARl: In tanti stanno scrivendo che #Ancelotti ha vinto 6 #Champions (4+2) il doppio dell'#Inter (3) e il triplo della #Juve… -