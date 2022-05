“Mentre mi picchiava ho pensato di morire” | Francesca De André racconta le violenze subite

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 30 maggio 2022)De, ospite a I Fatti Vostri, hato ledal suo ex compagno Giorgio Tambellini. Dopo essere finita in ospedale per le ennesime percosse, con un trauma cranico importante e molte contusioni, ora è riuscita a parlare dell’incubo che ha vissuto con la speranza di poter aiutare altre donne a trovare la forza di denunciare. Su Instagram, Deaveva già parlato ai suoi follower di essere stata vittima di, ma non era riuscita a trovare la forza dire di più. A inizio maggio 2022, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello, aveva spiegato di aver subito “una grave aggressione” e di trovarsi in “gravi condizioni psicofisiche”, preferendo però non scendere nei dettagli. ...