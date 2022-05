Igf e Inps, a confronto su sviluppi e opportunità per Pa e Pnrr (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. - Si è tenuto oggi, presso Palazzo Wedekind, a Roma, il convegno organizzato dall'Internet Governance Forum (Igf) e dall'Inps sul tema 'Pa digitale e Pnrr: sviluppi e opportunità'. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. - Si è tenuto oggi, presso Palazzo Wedekind, a Roma, il convegno organizzato dall'Internet Governance Forum (Igf) e dall'sul tema 'Pa digitale e'. Il ...

Advertising

StraNotizie : Igf e Inps, a confronto su sviluppi e opportunità per Pa e Pnrr - lifestyleblogit : Igf e Inps, a confronto su sviluppi e opportunità per Pa e Pnrr - - TV7Benevento : Igf e Inps, a confronto su sviluppi e opportunità per Pa e Pnrr - - LocalPage3 : Igf e Inps, a confronto su sviluppi e opportunità per Pa e Pnrr - giannigosta : PA Digitale e PNRR. AIDR: l’evento di IGF e INPS per tracciare il futuro dei servizi al cittadino -