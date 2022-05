Advertising

LA NAZIONE

"Ilsottoscritto prevedeva la consegna a casa di 2 materassi memory oltre a 1 rivestimento, 1 rete e 2 guanciali. La spesa era di 3.700 euro di cui 700 in anticipo e il resto tramite ...... cioè quello di truffa per essersi presentato come la vittima e 'procurarsi un ingiusto profitto grazie aldi fornitura, non pagando 136,72 euro di energia elettrica somministrata' ... Contratto fasullo, interviene Adoc Errori e violazioni di legge: rescisso Voleva acquistare due materassi di buona qualità per la casa ma quando gli ordini sono arrivati a casa il contratto era pieno di violazioni di legge e quei prodotti non erano certo ‘su misura’ come er ...Roma, 28 maggio 2022 – Tentata truffa ai danni di un’anziana e violenza privata. Sono le accuse di cui dovranno rispondere due ragazzi italiani di 29 e 22 anni che, accompagnati da un terzo complice a ...