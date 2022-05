Bayern Monaco, Kahn punge Lewandowski: “Dovrebbe sapere cosa significa questo club” (Di lunedì 30 maggio 2022) Il dirigente del Bayern Monaco, Oliver Kahn, ha parlato ai microfoni di Sport1 del futuro di Robert Lewandowski: “Non so perché abbia scelto questa via per esprimere il suo desiderio. Rilasciare affermazioni simili in pubblico non lo porterà a nulla. Qui con noi Robert è diventato un giocatore di alto livello e Dovrebbe essere al corrente di cosa significhi il Bayern“. L’attaccante polacco, senza troppo giri di parole, aveva infatti dichiarato di non voler proseguire il suo rapporto con i bavaresi. Sulla sfondo il Barcellona, che aspetta e spera. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Il dirigente del, Oliver, ha parlato ai microfoni di Sport1 del futuro di Robert: “Non so perché abbia scelto questa via per esprimere il suo desiderio. Rilasciare affermazioni simili in pubblico non lo porterà a nulla. Qui con noi Robert è diventato un giocatore di alto livello eessere al corrente disignifichi il“. L’attaccante polacco, senza troppo giri di parole, aveva infatti dichiarato di non voler proseguire il suo rapporto con i bavaresi. Sulla sfondo il Barcellona, che aspetta e spera. SportFace.

Advertising

OptaPaolo : 344 - Maggior numero di gol nei maggiori 5 campionati europei in tutte le competizioni a partire dall'arrivo di Rob… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Tolisso non rinnova col Bayern Monaco: addio a parametro zero ?? - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Lewandowski annuncia: 'La mia era al Bayern è finita, non voglio restare' ???????? - loris_assi : RT @OptaPaolo: 344 - Maggior numero di gol nei maggiori 5 campionati europei in tutte le competizioni a partire dall'arrivo di Robert Lewan… - alinidax : RT @OptaPaolo: 344 - Maggior numero di gol nei maggiori 5 campionati europei in tutte le competizioni a partire dall'arrivo di Robert Lewan… -