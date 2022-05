Tananai a Padova il 13 maggio 2023

Leggi su udine20

(Di domenica 29 maggio 2022) Sull’onda del successo del tour attualmente in corso che ha registrato il sold out in tutte le date,nnuncia che tornerà a suonare live anche il prossimo anno nei più importanti teatri e club italiani, tra cui il Gran Teatro Geox diil 13. La storia di Tananai inizia nel 2019 con la pubblicazione dei singoli “Volersi Male”, “Bear Grylls”, “Ichnusa” e “Calcutta”, che già fanno drizzare le antenne agli ascoltatori più attenti circa il talento del ragazzo. Ed è nel 2021 che arriva una fase di svolta nella carriera di Tananai: l’anno si apre con la pubblicazione del singolo “BABY GODDAMN” (certificato disco di platino) per Eclectic Music Group, sotto l’etichetta Polydor/Universal Music. A dicembre Tananai è tra i vincitori di Sanremo Giovani, assicurandosi un posto tra i 25 Big in gara al 72° ...