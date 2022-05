Arsenal, nel mirino un giocatore dell'Inter (Di domenica 29 maggio 2022) Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, è alla ricerca di un giocatore che possa far rifiatare Kieran Tierney. L'allenatore dei... Leggi su calciomercato (Di domenica 29 maggio 2022) Mikel Arteta, allenatore, è alla ricerca di unche possa far rifiatare Kieran Tierney. L'allenatore dei...

Advertising

marcoconterio : ?????? Non solo Alessandro Bastoni, anche Federico Dimarco nel mirino della Premier League: sul mancino dell'#Inter c… - sportli26181512 : Arsenal, nel mirino un giocatore dell'Inter: Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, è alla ricerca di un giocatore… - O_tir_a_gir : @antonio_race Il suo primo anno non fu fallimento seppur deludente: secondo posto, tenuto testa a Liv e Psg nel gir… - lellod63 : @Torrenapoli1 La storia del Napoli e la Champion e da Guinness, non ci siamo fatti mancare niente,Real Barca Bayern… - Luigi14438676 : @Alberto_Caccia Con sarri in realtà arrivammo primi nel girone....in campionato abbiamo fatto 79 punti ( come spall… -