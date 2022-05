Ucraina: Salvini, 'anche La Pira ebbe il coraggio di andare a Mosca per parlare di pace' (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "È mio dovere fare di tutto per cercare di dare un contributo per il raggiungimento di una pace giusta, usando l'arma più forte: la diplomazia. Un grande padre della nostra Costituzione, Giorgio La Pira, nel momento più critico della guerra fredda, ebbe il coraggio di andare a Mosca per parlare di pace". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista a 'La Stampa' Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "È mio dovere fare di tutto per cercare di dare un contributo per il raggiungimento di unagiusta, usando l'arma più forte: la diplomazia. Un grande padre della nostra Costituzione, Giorgio La, nel momento più critico della guerra fredda,ildiperdi". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo, in un'intervista a 'La Stampa'

Advertising

CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il leader della Lega Salvini potrebbe recarsi a Mosca nei prossimi giorni. Lo rendono noto ambienti del p… - fanpage : Matteo Salvini è pronto a partire per Mosca per parlare con Vladimir #Putin: il leader del Carroccio vorrebbe prova… - IndjiaT : RT @jacopo_iacoboni: è impressionante quanti leader europei non siano riusciti a prendere una posizione limpida su Putin neanche nel pieno… - MatteoSrt : RT @jacopo_iacoboni: è impressionante quanti leader europei non siano riusciti a prendere una posizione limpida su Putin neanche nel pieno… -