Advertising

sapo : Italiano Max Biaggi nomeado Lenda de MotoGP - ConteMax65 : @maxbiaggi @MugelloCircuit @MotoGP @ApriliaOfficial @Max_Racing_Team @Sterilgarda @rtl1025 Grazie Massi! ...e secon… - playMotoGP : Max Biaggi becomes a MotoGP™ Legend - zazoomblog : MotoGP Max Biaggi: “Mi rivedo in Bastianini forse oggi è il pilota con più talento” - #MotoGP #Biaggi: #rivedo… - scatolino66 : @maxbiaggi @MugelloCircuit @MotoGP @ApriliaOfficial @Max_Racing_Team @Sterilgarda @rtl1025 Anche noi insieme a te ???????? -

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' in occasione dell'entrata nella Hall of Fame dellaBiaggi ha trattato molti argomenti. Tra questi, ladi oggi e il fatto che in questo momento non ci sia un vero e proprio campione che domina in lungo e in largo: 'Se non c'è uno che ...... unico nella storia a riuscirci)Biaggi, in occasione dell'entrata nella Hall of Fame del Motomondiale, ha concesso una bella intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale parla della...Max Biaggi, in occasione dell'ingresso nella Hall of Fame, parla del campionato, dell'Aprilia e di Bastianini.Intervistato da "La Gazzetta dello Sport" in occasione dell'entrata nella Hall of Fame della MotoGp, Max Biaggi ha trattato molti argomenti. Tra questi, la MotoGp di oggi e il fatto che in questo mome ...