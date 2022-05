(Di sabato 28 maggio 2022) Ladi: il film disponibile su Prime Video è un dipinto colorato da umorismo pungente su cosa voglia dire essere giovani afroni inoggi. I primi minuti scorrono inesorabili, ed ecco cheha un che di già visto. Scorrono i primi minuti edsembra Animal House; anzi no... sembra La fine del mondo, con un pizzico di teen-movie stereotipato, con tanto di feste e battute al vetriolo; già, "sembra", perché il mondo portato sullo schermo da Carey Williams si ferma soltanto al concetto di apparenza per vivere nel vortice dell'essere sospeso, nell'attesa di concretizzarsi in un racconto d'impatto, satira graffiante affidata all'innocenza giovanile. Come sottolineeremo in questa nostradi, ...

Advertising

pinkspacedude : RT @dituttounpop: Il film del weekend da vedere in streaming ce lo consiglia @pinkspacedude è #Emergency su @PrimeVideoIT - dituttounpop : Il film del weekend da vedere in streaming ce lo consiglia @pinkspacedude è #Emergency su @PrimeVideoIT -

Movieplayer.it

Come sottolineeremo in questa nostradi, il film si arresta all'incrocio della prevedibilità per prendere altre vie, più inusuali, più sorprendenti, più attuali. Il mondo del ...La sceneggiatrice KD Dávila è decisamente un nome da tenere d'occhio, già una nomination agli Oscar alle spalle per il corto Please Hold (che avrebbe meritato di vincere), conconferma il ... Emergency, la recensione: Stayin' Alive in America La recensione di Emergency: il film disponibile su Prime Video è un dipinto colorato da umorismo pungente su cosa voglia dire essere giovani afroamericani in America oggi. I primi minuti scorrono ines ...Emergency film commedia su Prime Video dal 27 maggio 2022. Punti di forza e punti deboli. Commenti, opinioni, voto ...