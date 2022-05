Con la scusa del green, il Pd mette le mani sugli affitti turistici (Di sabato 28 maggio 2022) “Ai fini della salvaguardia ambientale e paesaggistica e del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale, nonché della sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica, della mobilità e della vivibilità necessaria alla fruizione dei luoghi da parte della collettività, Roma Capitale può individuare criteri specifici in riferimento a determinati ambiti territoriali per lo svolgimento di attività di natura non imprenditoriale di locazione di immobili ad uso residenziale per fini turistici, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione”. Questa roba illeggibile è una norma di una legge regionale del Lazio appena pubblicata. Avendo deciso di scrivere un articolo per metterla alla berlina, lo scopo potrebbe essere facilmente raggiunto senza bisogno di aggiungere il commento: è sufficiente la ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 28 maggio 2022) “Ai fini della salvaguardia ambientale e paesaggistica e del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale, nonché della sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica, della mobilità e della vivibilità necessaria alla fruizione dei luoghi da parte della collettività, Roma Capitale può individuare criteri specifici in riferimento a determinati ambiti territoriali per lo svolgimento di attività di natura non imprenditoriale di locazione di immobili ad uso residenziale per fini, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione”. Questa roba illeggibile è una norma di una legge regionale del Lazio appena pubblicata. Avendo deciso di scrivere un articolo perrla alla berlina, lo scopo potrebbe essere facilmente raggiunto senza bisogno di aggiungere il commento: è sufficiente la ...

Advertising

rubio_chef : “Con la scusa di combattere l'antisemitismo, la polizia di Berlino ha arrestato 170 persone per aver portato bandie… - GiovaQuez : Yulia Vityazeva: 'Il mio era un commento sul fatto che Putin voleva sabotare il voto di Eurovision, a quel punto ho… - fanpage : A distanza di 30 anni dalla strage di #Capaci e di via D’Amelio #GiovanniFalcone e Paolo Borsellino nessuno ha chie… - sferriam : RT @VandelliMichela: Negli ospedali non c'è nessuno, nei PS anche ma io e mia figlia siamo qui dentro dalle 6 di questa mattina. Attorno a… - makitt5 : @BenedettaFrucci Questo è populismo becero, di bassissimo livello. quanto abbiamo speso in udienze “elegantemente”… -