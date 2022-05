Roma | Smalling | ' Mai vista festa simile Se Mourinho vuole | resto'

(Di venerdì 27 maggio 2022) INVIATO A TIRANA - "Non fatico ad ammetterlo: è stata la vittoria più emozionante della mia carriera. Una roba così non l'avevo mai". Chrisè quasi incredulo dopo la finale di ...

Chrisè quasi incredulo dopo la finale di Tirana , della quale è stato eletto dall'Uefa miglior giocatore. Ha vissuto tanti momenti in tre anni di, non tutti felici a causa di ...Mi fanno ridere quelli che parlano dei soldi spesi dalla, quando ci sono squadre che quei ... da lì arriva la passione di Pellegrini, da lì arrivano le grandi gare di. Mourinho a ottobre ...Prima di parlare della Roma, prima di criticare la squadra della Capitale ... da lì arrivano le grandi gare di Smalling. Mourinho a ottobre era criticato dalla stampa per le cose dette a Kumbulla, ...C’è una parola usata e abusata di fronte ai successi delle squadre italiane in campionato (Milan) e in Coppa (Roma). Questa parola è ciclo e rimanda all’idea, o piuttosto all’aspettativa, che il succe ...