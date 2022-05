Partita di calcio tra Carabinieri e giornalisti per ricordare Federico e tutte le vittime di violenza (Di venerdì 27 maggio 2022) Al via la seconda Edizione del Trofeo del cuore organizzato dall’Associazione Federico nel cuore Onlus a difesa dei bambini 5 febbraio 2009, Federico Barakat, 8 anni, viene ferito con decine di coltellate e poi ucciso con un colpo di pistola alla nuca. A togliergli la vita, per far dispetto alla madre dopo anni di vessazioni violenze e minacce, il padre, proprio durante un “incontro protetto” all’interno del consultorio di San Donato Milanese, alla presenza dei due assistenti sociali e dell’educatore. Da quel fatto la battaglia della madre Antonella Penati per ottenere giustizia e per fare in modo che non accada mai più. Oltre ad una serie di iniziative per promuovere una legge a tutela dell’infanzia (il Ddl 2417 attualmente in Commissione Giustizia del Senato) l’associazione “Federico nel cuore” ha organizzato una ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 27 maggio 2022) Al via la seconda Edizione del Trofeo del cuore organizzato dall’Associazionenel cuore Onlus a difesa dei bambini 5 febbraio 2009,Barakat, 8 anni, viene ferito con decine di coltellate e poi ucciso con un colpo di pistola alla nuca. A togliergli la vita, per far dispetto alla madre dopo anni di vessazioni violenze e minacce, il padre, proprio durante un “incontro protetto” all’interno del consultorio di San Donato Milanese, alla presenza dei due assistenti sociali e dell’educatore. Da quel fatto la battaglia della madre Antonella Penati per ottenere giustizia e per fare in modo che non accada mai più. Oltre ad una serie di iniziative per promuovere una legge a tutela dell’infanzia (il Ddl 2417 attualmente in Commissione Giustizia del Senato) l’associazione “nel cuore” ha organizzato una ...

