Startup: insquared, holding che tutela i piccoli investitori (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Labitalia) - "Abbiamo fondato insquared a fine 2018. L'obiettivo era investire in Startup promettenti, ma offrendo agli investitori una marcia in più. In Italia, il singolo investitore crowd entra in una Startup con un gettone medio di 2mila euro, ma non ha alcun potere decisionale nella vita dell'azienda. Di solito, assume un ruolo passivo rispetto alle decisioni del management della società e dei lead investor come i Business Angel che hanno supportato il progetto fin dal primo momento o nella fase di go-to-market. Per insquared dare voce al piccolo-medio investitore è un punto imprescindibile e grazie alla nostra struttura, possiamo farlo". A raccontarlo è Ronnie Laureana, ad di insquared holding Srl, una holding di partecipazioni con ... Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Labitalia) - "Abbiamo fondatoa fine 2018. L'obiettivo era investire inpromettenti, ma offrendo agliuna marcia in più. In Italia, il singolo investitore crowd entra in unacon un gettone medio di 2mila euro, ma non ha alcun potere decisionale nella vita dell'azienda. Di solito, assume un ruolo passivo rispetto alle decisioni del management della società e dei lead investor come i Business Angel che hanno supportato il progetto fin dal primo momento o nella fase di go-to-market. Perdare voce al piccolo-medio investitore è un punto imprescindibile e grazie alla nostra struttura, possiamo farlo". A raccontarlo è Ronnie Laureana, ad diSrl, unadi partecipazioni con ...

