Mercato Inter | tutto fatto per Mkhitaryan | arriva a parametro zero

Advertising

cmdotcom : #Inter, lo sfogo di #Vidal: 'Troppe partite mettono a rischio le nostre carriere. Il calcio non è il mercato degli… - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | @Inter: il punto sulla riunione avuta con #Inzaghi. Dalla situazione sul rinnovo agli obi… - Gazzetta_it : #Inter Acerbi, Cambiaso, Romagnoli e... Ecco chi potrebbe prendere il posto di Bastoni - Fedeoer : RT @FrankDeSboer: Pedullà: '#Lukaku ha un accordo con l'#Inter, si proverà a chiudere nei prossimi giorni, c'è ottimismo' Enzo: 'Grande Al… - FaustoCostantin : @NoMoreLimone @elliott_il @Maldi___ Con più di 700 milioni di debiti e una posizione finanziaria netta di -325 mili… -

fcinter1908

E gli altri colpi a zero di Marotta con Juve eEccoli partendo dai meno recenti LUCA TONI (Juventus 2010/11) ANDREA PIRLO (Juventus 2011/12) Nella stessa sessione diarrivarono a ...Mourinho ha cercato di convincere il calciatore a rimanere nella Capitale, ma il biennale da 3,5 milioni di euro a stagione offerto dall'è stato decisivo. Nella rosa di Inzaghi, almeno in ... Inter, sbloccato mercato in uscita Mossa insperata del Siviglia: “Primi contatti per Sanchez” La notizia fatta filtrare da Viale della Liberazione sta creando molte aspettative tra gran parte dei tifosi dell'Inter: la prossima settimana la dirigenza nerazzurra ha in programma un summit ...Dopo la sbornia araba, fatta di cicchetti più virtuali che realizzati concretamente, ora è il momento dei fondi statunitensi interpretare la parte dei salvatori della patria del calcio italiano. Tutti ...