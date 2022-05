Incendio a Stromboli sul set di una fiction: aperta inchiesta (Di giovedì 26 maggio 2022) Una notizia che ha dell'incredibile quella dell'Incendio nell'isola di Stromboli, scoppiato nella giornata di mercoledì 25 maggio. Al momento si stava girando un fiction per la Rai dedicata, ironia della sorte, alla Protezione Civile. I fatti La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha avviato un'inchiesta dopo il caso dell'Incendio di Stromboli. Nulla è lasciato quindi al caso, l'attività investigativa ora mira ad accertare i fatti per stabilire le eventuali responsabilità. Stando però alle prime ricostruzioni, che sarebbero state confermate, pare che nell'intento di omaggiare la Protezione Civile qualcosa sia andato storto. Stando alle ultime notizie fornite dagli organi di stampa e dai media, pare che ad andar in fumo siano andati ben cinque ettari di terreno di macchia ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 26 maggio 2022) Una notizia che ha dell'incredibile quella dell'nell'isola di, scoppiato nella giornata di mercoledì 25 maggio. Al momento si stava girando unper la Rai dedicata, ironia della sorte, alla Protezione Civile. I fatti La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha avviato un'dopo il caso dell'di. Nulla è lasciato quindi al caso, l'attività investigativa ora mira ad accertare i fatti per stabilire le eventuali responsabilità. Stando però alle prime ricostruzioni, che sarebbero state confermate, pare che nell'intento di omaggiare la Protezione Civile qualcosa sia andato storto. Stando alle ultime notizie fornite dagli organi di stampa e dai media, pare che ad andar in fumo siano andati ben cinque ettari di terreno di macchia ...

