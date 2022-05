Governo: Conte, rischia? 'Spero tutte forze responsabili, Italia deve correre' (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Il Governo rischia? "Mi auguro di no. Mi auguro che tutte le forze abbiano la responsabilità di comprendere che questa della concorrenza, del fisco, sono delle riforme importanti, di struttura. Dobbiamo andare avanti perché su questi aspetti l'Italia ha accumulato dei ritardi anche rispetto al resto dell'Europa e dobbiamo correre". Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine di un incontro elettorale a Riccione dove ha dato inizio oggi al suo tour elettorale. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Il? "Mi auguro di no. Mi auguro cheleabbiano latà di comprendere che questa della concorrenza, del fisco, sono delle riforme importanti, di struttura. Dobbiamo andare avanti perché su questi aspetti l'ha accumulato dei ritardi anche rispetto al resto dell'Europa e dobbiamo". Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe, a margine di un incontro elettorale a Riccione dove ha dato inizio oggi al suo tour elettorale.

