(Di giovedì 26 maggio 2022) In un nuovodella Bbc ci sonomai visti della reginada giovane ripresi all'interno della famiglia reale. Il programma dal titolo 'Elizabeth: The Unseen Queen' è stato ...

In un nuovo documentario della Bbc ci sono filmati mai visti della regina Elisabetta da giovane ripresi all'interno della famiglia reale. Il programma dal titolo 'Elizabeth: The Unseen Queen' è stato realizzato ... Gb: documentario Bbc, spuntano filmati inediti di Elisabetta - Europa (ANSA) - LONDRA, 26 MAG - In un nuovo documentario della Bbc ci sono filmati mai visti della regina Elisabetta da giovane ripresi all'interno della famiglia reale. Il programma dal titolo 'Elizabeth: ...