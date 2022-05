Pallanuoto: l’AN Brescia non si arrende mai! Pro Recco battuto in rimonta, la finale scudetto va a gara-3 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il supporto del pubblico, un orgoglio strepitoso, una squadra che non si arrende mai. l’AN Brescia è ancora viva: alla Mompiano in gara-2 delle finali scudetto i padroni di casa e campioni d’Italia in carica riescono, al termine di una partita spettacolare e intensissima, a battere per 13-12 la Pro Recco, allungando ancora la serie. Tra tre giorni ci sarà la sfida decisiva in casa dei campioni d’Europa in carica: a Punta Sant’Anna sabato sarà uno show assoluto, con i recchelini che vogliono riconquistare il titolo mancato l’ANno scorso ed i lombardi che vanno a caccia del bis. Un match incandescente, come praticamente tutti quelli visti tra le due grandi rivali della Pallanuoto tricolore. I padroni di casa sono partiti male, ma sono riusciti a rialzare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il supporto del pubblico, un orgoglio strepitoso, una squadra che non simai.è ancora viva: alla Mompiano in-2 delle finalii padroni di casa e campioni d’Italia in carica riescono, al termine di una partita spettacolare e intensissima, a battere per 13-12 la Pro, allungando ancora la serie. Tra tre giorni ci sarà la sfida decisiva in casa dei campioni d’Europa in carica: a Punta Sant’Anna sabato sarà uno show assoluto, con i recchelini che vogliono riconquistare il titolo mancatono scorso ed i lombardi che vanno a caccia del bis. Un match incandescente, come praticamente tutti quelli visti tra le due grandi rivali dellatricolore. I padroni di casa sono partiti male, ma sono riusciti a rialzare ...

