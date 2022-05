Il trucco dei produttori per alzare i prezzi lasciandoli uguali

Advertising

AlessandroLod18 : RT @NicolaPorro: Comprate un pacco di biscotti? Pensate costi lo stesso di un anno fa? In realtà stanno usando un trucchetto... ?? https://t… - NicolaPorro : Comprate un pacco di biscotti? Pensate costi lo stesso di un anno fa? In realtà stanno usando un trucchetto... ?? - stocazzzzzo : RT @Since_in_1981: Ritratto tutto ciò che ho detto sull'uso dei filtri e del trucco. Usarli è bene, soprattutto per la salute altrui. - Grazia_eso3 : RT @Since_in_1981: Ritratto tutto ciò che ho detto sull'uso dei filtri e del trucco. Usarli è bene, soprattutto per la salute altrui. - Since_in_1981 : Ritratto tutto ciò che ho detto sull'uso dei filtri e del trucco. Usarli è bene, soprattutto per la salute altrui. -

... Avevo un kit daper i lividi La DC Films, in effetti, ha ammesso di aver agito sulla pellicola ma non per le ragioni addotte dalla Heard. Walter Hamada, presidente della divisionefilm DC ...... lunga e in tulle, la gonna trasparente nasconde un animo polivalente, che la rende unocapi ... Un '' per valorizzare al meglio la gonna trasparente è scegliere top leggermente oversized, così ...Uno dei ladri aveva 41 identità differenti. Lunedì i due complici sono tornati in azione, sempre in via Traiano, bucando le gomme di due auto in sosta, in attesa dei rispettivi conducenti. Utilizzavan ...(Agenzia askanews) Furti sulle auto con la tecnica delle gomme tagliate, due arresti a Milano: uno dei due aveva 41 alias Il trucco era sempre lo stesso, quello cosiddetto "della gomma bucata". Come ...