Dall'app di Uber ora puoi chiamare anche il taxi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo anni di lotte, scioperi e cause giudiziarie, Uber e i tassisti siglano uno storico accordo che consentirà all'azienda statunitense di sbarcare (finalmente) nel nostro Paese in pianta stabile. Come? Consentendo a 12 mila tassisti in 90 città italiane, aderenti alla rete It taxi, di accedere all'app di Uber per allargare la propria rete di clienti anche agli utenti del colosso californiano. «L'accordo siglato con Uber è un traguardo importante che porterà progressivamente più corse ai tassisti del nostro consorzio. Si tratta di un passo avanti per il nostro lavoro e un servizio in più per i clienti che hanno bisogno di muoversi agilmente», afferma Lorenzo Bittarelli, presidente della rete It taxi, presente in tutte le principali città italiane. LEGGI ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo anni di lotte, scioperi e cause giudiziarie,e i tassisti siglano uno storico accordo che consentirà all'azienda statunitense di sbarcare (finalmente) nel nostro Paese in pianta stabile. Come? Consentendo a 12 mila tassisti in 90 città italiane, aderenti alla rete It, di accedere all'app diper allargare la propria rete di clientiagli utenti del colosso californiano. «L'accordo siglato conè un traguardo importante che porterà progressivamente più corse ai tassisti del nostro consorzio. Si tratta di un passo avanti per il nostro lavoro e un servizio in più per i clienti che hanno bisogno di muoversi agilmente», afferma Lorenzo Bittarelli, presidente della rete It, presente in tutte le principali città italiane. LEGGI ...

