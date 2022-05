Calcio, Europei Under 17: risultati e classifiche (Di mercoledì 25 maggio 2022) I risultati e le classifiche degli Europei Under 17 di Calcio. Le 16 squadre partecipanti (Israele e le 15 squadre qualificate dal turno elite) sono divise in quattro Gruppi: nel Gruppo A troviamo l’Italia insieme a Germania, i padroni di casa dell’Israele e Lussemburgo, nel Gruppo B ci sono i campioni in carica dell’Olanda insieme a Francia, Bulgaria e Polonia, nel Gruppo C sono state inserite Serbia, Spagna, Turchia e Belgio e, infine, nel Gruppo D troviamo Danimarca, Portogallo, Scozia, Svezia. Le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta. classifiche Gruppo AGermania 9 Italia 6 Israele 3 Lussemburgo 0 Gruppo B Olanda 9 Francia 6 Bulgaria 1 Polonia 1 Gruppo C Spagna 7 Serbia 5 Belgio 4 Turchia 1 Gruppo D Portogallo 6 Svezia ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ie ledegli17 di. Le 16 squadre partecipanti (Israele e le 15 squadre qualificate dal turno elite) sono divise in quattro Gruppi: nel Gruppo A troviamo l’Italia insieme a Germania, i padroni di casa dell’Israele e Lussemburgo, nel Gruppo B ci sono i campioni in carica dell’Olanda insieme a Francia, Bulgaria e Polonia, nel Gruppo C sono state inserite Serbia, Spagna, Turchia e Belgio e, infine, nel Gruppo D troviamo Danimarca, Portogallo, Scozia, Svezia. Le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta.Gruppo AGermania 9 Italia 6 Israele 3 Lussemburgo 0 Gruppo B Olanda 9 Francia 6 Bulgaria 1 Polonia 1 Gruppo C Spagna 7 Serbia 5 Belgio 4 Turchia 1 Gruppo D Portogallo 6 Svezia ...

