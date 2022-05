Libri, tutte le bugie di chi ha sempre verità in tasca in ‘Tromboni’ di Mario Giordano (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Chi sono i tromboni? Quelli che vi spiegano come salvare il Paese mentre lo fanno andare a rotoli, quelli che parlano di rivoluzione verde e fanno affari sporchi con l’energia pulita; quelli che vi spiegano come salvare la democrazia mentre la stanno affossando. Il giornalista Mario Giordano, nel suo ultimo libro ‘Tromboni’ (ed. Rizzoli) svela “tutte le bugie di chi ha sempre la verità in tasca”. “Negli ultimi tempi i giornalisti si sono abituati a suonare le trombe. A me, perciò, è venuta voglia di suonare i tromboni. Chi sono? Guardatevi attorno: di sicuro ne conoscente anche voi qualcuno. Sono quelli che hanno sempre la verità in tasca. Quelli che salgono in cattedra. Che vi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Chi sono i tromboni? Quelli che vi spiegano come salvare il Paese mentre lo fanno andare a rotoli, quelli che parlano di rivoluzione verde e fanno affari sporchi con l’energia pulita; quelli che vi spiegano come salvare la democrazia mentre la stanno affossando. Il giornalista, nel suo ultimo libro(ed. Rizzoli) svela “ledi chi halain”. “Negli ultimi tempi i giornalisti si sono abituati a suonare le trombe. A me, perciò, è venuta voglia di suonare i tromboni. Chi sono? Guardatevi attorno: di sicuro ne conoscente anche voi qualcuno. Sono quelli che hannolain. Quelli che salgono in cattedra. Che vi ...

