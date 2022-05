Gazzetta – Tudor verso il Galatasaray

Advertising

infoitsport : Gazzetta dello sport: Verona ha scelto Cioffi dopo Tudor | Udinese Blog - sportli26181512 : Lazio-Verona,le pagelle: Cabral bella scoperta, da 7. Lazovic ispira: 6,5: Lazio-Verona,le pagelle: Cabral bella sc… -

L'uscita di scena di Tony d'Amico da Verona ha prodotto anche l'uscita di Igor. Il diesse, al Verona dal 2018, dovrebbe presto firmare con l'Atalanta mentre il tecnico croato è molto ambito dal mercato e lascerà ...I gialloblù sono già alla ricerca del sostituto di- promesso sposo del Galatasaray - e hanno apprezzato il lavoro svolto in Friuli dal 46enne, che ha collezionato 31 punti in 22 gare: il ... VIDEO – Mihajlovic alla squadra: “Non mollerò un centimetro, sono sicuro che lo farete anche voi” Gli succederà Gabriele Cioffi che ieri ha detto 'no' al prolungamento con l'Udinese. Cioffi ha preso il posto di Luca Gotti il 7 dicembre scorso dopo 16 giornate e ha guidato la squadra, bene, per le ...L’uscita di scena di Tony d’Amico da Verona ha prodotto anche l’uscita di Igor Tudor. Il diesse, al Verona dal 2018, dovrebbe presto firmare con l’Atalanta mentre il tecnico croato è molto ambito dal ...