Al via la seconda edizione di Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che parte dai dipendenti (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) - Dopo il successo dell'anno scorso, anche nel 2022 saranno i dipendenti a proporre e scegliere alcuni progetti benefici che saranno finanziati da iZilove Foundation Milano, 24 maggio 2022 – È trascorso quasi un anno da quando Snaitech, a giugno 2021, ha lanciato Share 4 Good, l'innovativo progetto finalizzato a coinvolgere i dipendenti nel percorso di Corporate Social Responsibility avviato dall'azienda. Nata per dare la possibilità ai dipendenti Snaitech di segnalare un'iniziativa che ritengono particolarmente interessante e meritevole di un sostegno, Share 4 Good ha riscosso un grande successo nel corso del 2021. Per questa ragione Snaitech ha scelto di confermare l'iniziativa anche per quest'anno, annunciandone il rinnovo in questi giorni in occasione ...

