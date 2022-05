(Di lunedì 23 maggio 2022) Il quarto posto del– insperato lo scorso autunno al momento dell’arrivo di Antonio– è una delle notizie più importanti della Premier. Ovviamente non il titolo principale vista l’emozionante ultima giornata con la vittoria a dieci minuti dalla fine del City di Guardiola. Ilscrive un articolo che ricorda molto da vicino le polemiche napoletane. È un atto d’accusa al presidente delDaniel. Non gli dà del pappone, non è nella loro cultura. Ma scrive che è giunto il momento di dimostrare chepiù alche ai. Scrive il: il presidente delHotspur Danieldovrebbe ringraziare Antonioogni singolo ...

'Sia lui che Bentancur hanno aiutato a tirare fuori il meglio da Harry Kane - scrive il- con Bentancur che ha mostrato la capacità di passaggio per trovare Kane nello spazio e la corsa di ...'Ha rapidamente dimostrato che i dubbiosi si sbagliavano, con il suo rapido possesso palla e la sua forza' Da 'pacco' della Juve a 'ingranaggio cruciale' in poche settimane . IlDejan Kulusevski, che ha lasciato la Juve a gennaio senza lasciare a Torino alcun rammarico. Era stato raccontato come uno scarto bianconero rifilato a Paratici e Conte, per dare ... Il Telegraph elogia Conte e tratta Levy come un Adl: «dimostri che tiene al Tottenham più che ai soldi» - ilNapolista