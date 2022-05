Avellino choc | calciatore denudato dopo la sconfitta | ' Indegno' Tra gli aggressori anche una donna

(Di lunedì 23 maggio 2022) Hanno bloccato, minacciato eunstraniero dell'la disfatta interna con il Foggia dello scorso 4 maggio, persa dagli irpini per 2 a 1, ritenendolodi vestire ...

infoitsport : Choc ad Avellino, calciatore denudato dopo la sconfitta con il Foggia: 'Non sei degno di indossarla' - infoitsport : 'Non sei degno'. Avellino choc, giocatore denudato dagli ultras dopo la sconfitta - cronachecampane : Avellino choc: calciatore di colore denudato dopo la sconfitta: 3 arresti #avellino #daspo #ultras -

Secondo la ricostruzione della Digos della Questura di, la sera dello scorso 4 maggio, dopo il match, frange ultras si sono concentrate all'altezza della tribuna Terminio dello stadio ...Napoli Calcio - Minacciato, denudato e mortificato dalla tifoseria organizzata. Il motivo L'essere - a loro detta - indegno di vestire i colori dell'dopo una terribile disfatta. E' quanto accaduto a un calciatore del club campano dopo il k.o. interno contro il Foggia dello scorso 4 maggio. Lo svela Il Mattino. Secondo quanto riferisce il ...Gli uomini della Digos e delle forze dell’ordine erano riusciti ad allontanarli tutti e a riportare la calma, consentendo ai calciatori di lasciare lo stadio a bordo delle proprie autovetture. Dopo ...(CalcioNapoli1926.it) Per questo motivo un 22enne e due 30enni, tutti appartenenti alla tifoseria organizzata dell'Avellino e già destinatari in passato di Daspo (uno tuttora in atto), sono stati ...