"Qui non può giocare”. E Leao fa un gesto “mostruoso”: vendetta pesantissima (Di domenica 22 maggio 2022) Rafael Leao si vendica. L'attaccante del Milan, dopo la vittoria dello scudetto, dà una sonora lezione al dirigente del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Quest'ultimo aveva detto in riferimento al calciatore: "Chi toglierei al Milan? Leão – disse al Corriere dello Sport -. Anche se in questo momento nel nostro attacco non so se giocherebbe". E domenica 22 maggio il calciatore ha mostrato di che pasta è fatto: al Mapei Stadium contro il Sassuolo, Leao è stato infatti decisivo. Dietro la doppietta di Giroud e la rete di Kessié c'è lui. Il portoghese con i suoi tre assist ha raggiunto la doppia cifra, oltre per i gol, anche per gli assist e arriva a quota dieci. Una stagione straordinaria per il giovane campione del Milan. "Ha vinto la squadra che ha dimostrato di avere più coraggio - sono state le parole di Arrigo Sacchi a LaPresse -. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Rafaelsi vendica. L'attaccante del Milan, dopo la vittoria dello scudetto, dà una sonora lezione al dirigente del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Quest'ultimo aveva detto in riferimento al calciatore: "Chi toglierei al Milan? Leão – disse al Corriere dello Sport -. Anche se in questo momento nel nostro attacco non so se giocherebbe". E domenica 22 maggio il calciatore ha mostrato di che pasta è fatto: al Mapei Stadium contro il Sassuolo,è stato infatti decisivo. Dietro la doppietta di Giroud e la rete di Kessié c'è lui. Il portoghese con i suoi tre assist ha raggiunto la doppia cifra, oltre per i gol, anche per gli assist e arriva a quota dieci. Una stagione straordinaria per il giovane campione del Milan. "Ha vinto la squadra che ha dimostrato di avere più coraggio - sono state le parole di Arrigo Sacchi a LaPresse -. ...

