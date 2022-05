Formula 1, pagelle del GP di Spagna: fortunato successo di Verstappen. Ritiro per Leclerc, quarto posto per Sainz Jr. (Di domenica 22 maggio 2022) Queste le pagelle del gran premio di Spagna, sesta prova del Mondiale 2022 di Formula 1. Sul circuito del Montmelò, alle porte di Barcellona, vince con merito e una discreta dose di fortuna Max ... Leggi su leggo (Di domenica 22 maggio 2022) Queste ledel gran premio di, sesta prova del Mondiale 2022 di1. Sul circuito del Montmelò, alle porte di Barcellona, vince con merito e una discreta dose di fortuna Max ...

Advertising

sportli26181512 : F1, GP di Spagna: Leclerc merita comunque 10, le pagelle della gara del Montmeló: Quello di Leclerc è stato un week… - sportface2016 : Pagelle #F1 #SpanishGP: #Verstappen più forte degli imprevisti, #Leclerc troppo sfortunato - leggoit : Formula 1, pagelle del GP di Spagna: fortunato successo di Verstappen. Ritiro per Leclerc, quarto posto per Sainz J… - sportface2016 : Pagelle #F1 Qualifiche #SpanishGP 2022: #Leclerc è fenomenale, #Russell in costante crescita - EprixFormulaE : Top & Flop dell’ottavo round del mondiale di Formula E 2022, giro di boa della stagione #eprix #berlino #mercedes… -