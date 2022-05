Ucraina, palazzo Chigi: Draghi conferma a Zelensky sostegno Italia (Di sabato 21 maggio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky in merito agli ultimi sviluppi del conflitto. Le fonti di palazzo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 21 maggio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente dell', Volodymyrin merito agli ultimi sviluppi del conflitto. Le fonti di...

