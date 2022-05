Incidente frontale tra auto e camion | quattro morti e due feriti

Advertising

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 4 i morti e 2 i feriti provocati da un incidente avvenuto nel pomeriggio in Veneto, uno schianto frontale tra una Fi… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Sono 4 i morti e 2 i feriti provocati da un incidente avvenuto nel pomeriggio in Veneto, uno schianto… - News24Italy : #Schianto mortale, frontale tra auto e camion: quattro morti e due feriti - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Sono 4 i morti e 2 i feriti provocati da un incidente avvenuto nel pomeriggio in Veneto, uno sch… - ParliamoDiNews : Incidente a Padova, scontro frontale tra auto e camion sulla SS 53: quattro morti e due feriti #incidente #Morte… -

Un tragicosi è verificato alle 8 di questa mattina a Rovato lungo la strada provinciale 11. La ricostruzione della dinamica è al vaglio dei carabinieri, ma si tratterebbe di untra una Range ...a Padova, scontrotra auto e camion Il tamponamento si è verificato lungo la SS53 a San Pietro in Gù , comune situato in provincia di Padova. In seguito allo scontrotra ...Di poco fa la notizia di un terribile incidente stradale sfociato purtroppo in tragedia. Indagini in corso per ricostruire la dinamica, lo scontro è stato violentissimo: ecco cosa è successo.Sono 4 i morti e 2 i feriti provocati da un incidente in Veneto, uno schianto frontale tra una Fiat Multipla, ed camion, lungo la strada Postumia, a San Pietro in Gu (Padova). Due dei 6 passeggeri del ...