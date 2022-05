F.1, GP Spagna - Libere 3, Leclerc ancora davanti a tutti (Di sabato 21 maggio 2022) Charles Leclerc ha ottenuto il giro più veloce nella terza e ultima sessione di prove Libere del Gran Premio di Spagna, sesta prova del Mondiale di Formula 1. Il monegasco della Ferrari ha preceduto di una manciata di millesimi il diretto rivale per il titolo, Max Verstappen. Alle loro spalle, si confermano competitive le due Mercedes, con George Russell e Lewis Hamilton rispettivamente in terza e quarta posizione. Ferrari cambia telaio. Carlos Sainz non è andato oltre il quinto tempo in classifica. Lo spagnolo è sceso in pista oggi con un telaio nuovo, perché ieri sera i tecnici della Ferrari si sono accorti di alcune anomalie nei dati, relativamente all'impianto di alimentazione del motore. A scopo precauzionale, gli uomini del Cavallino hanno deciso di sostituire il telaio, rispedendo a Maranello la parte incriminata, poiché ... Leggi su quattroruote (Di sabato 21 maggio 2022) Charlesha ottenuto il giro più veloce nella terza e ultima sessione di provedel Gran Premio di, sesta prova del Mondiale di Formula 1. Il monegasco della Ferrari ha preceduto di una manciata di millesimi il diretto rivale per il titolo, Max Verstappen. Alle loro spalle, si confermano competitive le due Mercedes, con George Russell e Lewis Hamilton rispettivamente in terza e quarta posizione. Ferrari cambia telaio. Carlos Sainz non è andato oltre il quinto tempo in classifica. Lo spagnolo è sceso in pista oggi con un telaio nuovo, perché ieri sera i tecnici della Ferrari si sono accorti di alcune anomalie nei dati, relativamente all'impianto di alimentazione del motore. A scopo precauzionale, gli uomini del Cavallino hanno deciso di sostituire il telaio, rispedendo a Maranello la parte incriminata, poiché ...

Advertising

SkySportF1 : Formula 1, GP Spagna le qualifiche in diretta live da Barcellona. Libere 3 alle 13 #SkyMotori #F1 #Formula1 - francesca_gaito : PROVE LIBERE 3 SPAGNA: COMANDA LECLERC, DIETRO VERSTAPPEN. MERCEDES CRESCE. - f1world_it : GP Spagna, FP3: Leclerc di un soffio davanti a Verstappen: Leclerc conquista il miglior tempo anche nella terza ses… - DReinato : RT @quattroruote: #F1, GP Spagna: #Ferrari ancora in testa nella terza sessione di libere. Inseguono Verstappen e le due Mercedes di Russel… - quattroruote : #F1, GP Spagna: #Ferrari ancora in testa nella terza sessione di libere. Inseguono Verstappen e le due Mercedes di… -