Sampdoria Caputo | nessuno è incedibile | l’attaccante può partire Le ultime

(Di venerdì 20 maggio 2022)non èe potrebbe partite direzione Lazio ed essere il vice Immobile Le strade tra lapotrebbero dividersi dopo una stagione.non èe le avance della Lazio sono difficili da rifiutare. Resta soltanto da limare domanda e offerta tra le due società. La richiesta dellaè di 3 milioni, ovvero 1.5 in più rispetto all’offerta della Lazio. Le due società si ritroveranno per capire la fattibilità dell’affare, ma Sarri ha scelto il suo vice Immobile. Lo scrive il Secolo XIX. L'articolo proviene da Calcio News 24.

